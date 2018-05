Pro Evolution Soccer 2019: Sieben voll lizenzierte Ligen angekündigt; russische Premjer-Liga ist exklusiv - 4Players.de

Konami hat sieben neue, voll lizenzierte Ligen für Pro Evolution Soccer 2019 angekündigt. Zwei weitere lizenzierte Ligen will der Publisher demnächst bekannt geben. Mit dabei sind die dänische Superliga, die Primeira Liga aus Portugal, die Pro League aus Belgien, die Super League aus der Schweiz, Ladbrokes Premiership aus Schottland, die Primera División aus Argentinien und die russische Premjer-Liga. Alle Teams innerhalb der Ligen werden in PES 2019 ebenfalls voll lizenziert im Spiel vorzufinden sein. Die Rechte an der russischen Premjer-Liga (u. a. mit ZSKA Moskau, Zenit St. Petersburg, Spartak Moskau) hält Konami exklusiv."Die Ankündigung von sieben neuen, offiziellen Ligen für PES 2019 ist ein klares Zeichen dafür, dass wir den Fans mehr von dem geben wollen, was sie möchten - mehr lizenzierte Inhalte", kommentiert Jonas Lygaard, Senior Director für Marken- und Geschäftsentwicklung bei Konami. "Wir sind zuversichtlicher denn je mit der Richtung, in welche das Franchise derzeit und auch in Zukunft geführt wird. Wir glauben weiterhin an 'The Power of Football' und PES 2019 wird unser bisher leistungsstärkstes Spiel mit mehr lizenzierten Ligen und Clubs als je zuvor."PES 2019 wird auf PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One ab dem 30. August 2018 erhältlich sein. Es wird zum Release in zwei physischen Ausgaben erhältlich sein, mit Philippe Coutinho auf der Verpackung sowie in einer besonderen David-Beckham-Edition inkl. speziellen myClub-Boni. Ausschließlich digital wird es auch eine Legenden-Edition mit weiteren myClub-Inhalten geben.Letztes aktuelles Video: Ankuendigung