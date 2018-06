Pro Evolution Soccer 2019: Borussia Dortmund kündigt Lizenzvertrag mit Konami vorzeitig - 4Players.de

Konami hat auf der offiziellen PES-Website mitgeteilt, dass Borussia Dortmund seinen Lizenzvertrag vorzeitig gekündigt hat. Damit wird der BVB nicht mehr in lizenzierter Form im Fußballspiel enthalten sein - obgleich die Mannschaft noch auf einige Screenshots von PES 2019 zu sehen ist. Die fehlende Lizenz macht es Konami unmöglich, die Spieler, Logos, Grafiken und Co. zu verwenden.In der Stellungnahme (übersetzt aus dem Italienischen) heißt es: "Konami und Borussia Dortmund hatten einen Vertrag unterzeichnet, der es uns erlaubte, das Logo, die Spieler, das Stadion und andere Assets von Borussia Dortmund bis Juni 2020 einzubinden. Dieser Vertrag wurde von Borussia Dortmund vorzeitig gekündigt. Konami wird das Logo, die Spieler, das Stadion und andere Assets von Borussia Dortmund nicht in 'Pro Evolution Soccer 2019' aufnehmen. Wir möchten Ihnen versichern, dass Ihnen die PES-Serie dank neuer Partnerschaftsvereinbarungen mit verschiedenen Vereinen und Meisterschaften weiterhin viel Spaß bereiten wird."Letztes aktuelles Video: Ankuendigung