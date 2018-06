Pro Evolution Soccer 2019: Partnerschaft mit FC Schalke 04 angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC)

Nach der vorzeitigen Aufkündigung der Partnerschaft zwischen Borussia Dortmund und Konami hat der Publisher heute eine weitere Zusammenarbeit mit einem Fußballclub für Pro Evolution Soccer 2019 angekündigt, und zwar mit FC Schalke 04. Diese Partnerschaft bedeutet, dass in PES 2019 die offiziellen Vereins-Trikots des FC Schalke und das Heim-Stadion "Veltins-Arena" enthalten sein werden. Auch der kohlegraue Spielertunnel der Schalker, durch den die Spieler zum Spielfeld gehen, wird im Spiel dargestellt. Das Stadion wurde komplett in 3D gescannt.Alexander Jobst, Aufsichtsratsmitglied des FC Schalke 04, der die Zusammenarbeit mit Konami beaufsichtigt, sagte: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem weltweit bekannten Spieleproduzenten Konami. Die Partnerschaft verdeutlicht, dass Schalkes Position als Pionier im Bereich des eSports nicht nur national, sondern auch international zur Kenntnis genommen wird Im Gegensatz zu anderen unterstützt Konami die Erweiterung unseres hauptsächlichen Geschäftsfeldes Fußball auf den virtuellen Rasen. Die Partnerschaft wird es zudem unseren Fans ermöglichen, mit dem echten Team des FC Schalke 04 im weltweit bekannten Spiel Pro Evolution Soccer zu spielen.""Wir freuen uns sehr, den FC Schalke 04 als Teil der Konami-Familie willkommen zu heißen", sagt Jonas Lygaard, Senior Director for Brand and Business Development bei Konami Digital Entertainment B.V. "Schalke ist ein ambitionierter Verein auf und neben dem Platz und ist der perfekte Klub, um den Kreis unserer Partnerschaften zu erweitern. Wir sind vor allem davon begeistert, mit so großen eSports-Anhängern zusammenzuarbeiten und können es kaum erwarten, dass sie an unseren eSports-Turnieren teilnehmen und gemeinsam mit uns daran arbeiten, die Industrie zu erweitern und neue Fans für Fußball-Spiele zu gewinnen."Schalke 04 wurde 1904 gegründet und war europäischer Cup-Sieger, siebenmaliger deutscher Meister und fünf Mal deutscher Pokalsieger. Der Verein belegte in der abgelaufenen Saison Platz zwei in der Bundesliga.PES 2019 erscheint am 30. August für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Es wird in zwei physischen Ausgaben erhätlich sein - mit dem globalen Botschafter Philippe Coutinho auf dem (vorläufigen) Cover sowie in einer David-Beckham-Edition mit myClub-Boni bietet. Ausschließlich digital wird eine Legenden-Edition verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: Ankündigung