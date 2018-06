Pro Evolution Soccer 2019: E3-Trailer zeigt das Fußballspiel von Konami - 4Players.de

Konami hat im Rahmen der Electronic Entertainment Expo (E3) einen neuen Trailer zu Pro Evolution Soccer 2019 veröffentlicht, der die verbesserte Kontrolle über die Spieler, neue Techniken (verbesserte Schussphysik) und die Atmosphäre des Fußballspiels demonstrieren soll. PES 2019 wird am 30. August für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: E3 2018 TrailerDie diesjährige Ausgabe soll die "einzigartigen Spielstile der berühmtesten Spieler der Welt" abbilden und damit die "Individualität der besten Fußballer auf die nächste Ebene" bringen. Mit der neu in das Spiel eingeführten Ermüdung (Erschöpfung), die sich sichtbar auf Leistung und Verhalten auswirkt, soll auch die Suche nach einer Lücke in abwehrstarken Mannschaften zu einer taktisch anspruchsvollen Herausforderung werden. Neue Schussmechaniken in Kombination mit verbesserter Ballphysik, Spieler- und Ballpositionen sowie Spielerfähigkeiten und -techniken werden zudem versprochen.Konami: "Eine stark weiterentwickelte Physikberechnung des Tornetzes lässt einen Schuss satter wirken, die Fans im Stadion jubeln noch frenetischer und auch der Torschütze schöpft aus einer größeren Varianz an Torjubel-Möglichkeiten. Dank der 'Enlighten'-Software für realistische, visuelle Effekte und 4K HDR auf allen Plattformen sah Pro Evolution Soccer nie besser aus. Die neuartige 'Global-Illumination'-Beleuchtung samt Echtzeit-generierter Schatteneffekte bietet einen gewaltigen Grafiksprung mit einem höheren Detailgrad, verbesserten Publikums- und Gras-Texturen und der Rückkehr der beliebten Schnee-Wettereinstellungen."Der myClub-Spielmodus soll die bisher größte Überarbeitung erfahren, aber auch hier bleibt der Hersteller ziemlich nebulös: "Das brandneue Designsystem für Spielerkarten liefert eine Reihe revolutionärer Veränderungen in der Art und Weise, wie Spieler ihre Teams zusammenstellen werden. Des Weiteren wurden noch 'High-Performance'-Spieler, legendäre Fußballer und 'Spieler der Woche' hinzugefügt, die temporär verbesserte Spielerwerte haben, basierend auf Leistungen im echten Fußballgeschehen."