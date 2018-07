Pro Evolution Soccer 2019: Offizielle Partnerschaft mit dem AS Monaco - 4Players.de

Weiter heißt es: "Durch einen intensiven Austausch mit AS Monaco möchte KONAMI Fußballfans weltweit garantieren, dass der Verein samt seiner Stars und dem Stadion – welches kurz nach Veröffentlichung über einen Download hinzugefügt wird – in PES 2019 eine perfekte Nachbildung erhält. Jeder Spieler sticht durch seinen ganz eigenen Spielstil hervor und trägt dabei die originalgetreu implementierten Trikots der Mannschaft."



Konami hat für Pro Evolution Soccer 2019 eine offizielle Partnerschaft mit dem AS Monaco (Association Sportive de Monaco Football Club) geschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung wird man ein eigenes Cover mit den Stars des französischen Erstligaklubs produzieren, die zudem künftig eine wichtige Rolle als internationale Botschafter übernehmen sollen.Weiter heißt es: "Durch einen intensiven Austausch mit AS Monaco möchte KONAMI Fußballfans weltweit garantieren, dass der Verein samt seiner Stars und dem Stadion – welches kurz nach Veröffentlichung über einen Download hinzugefügt wird – in PES 2019 eine perfekte Nachbildung erhält. Jeder Spieler sticht durch seinen ganz eigenen Spielstil hervor und trägt dabei die originalgetreu implementierten Trikots der Mannschaft."

PES 2019 erscheint am 30. August 2018 auf PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam). Es wird in zwei physischen Ausgaben erhältlich sein: Einmal mit dem neuen globalen Botschafter Phillippe Coutinho und einmal als Special Edition mit David Beckham auf dem Cover. Zudem wurde für den französischen Markt speziell eine Version mit Radamel Falcao erstellt.