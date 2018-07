Pro Evolution Soccer 2019: Demo mit den Weltmeistern wird am 8. August veröffentlicht - 4Players.de

Wie Konami angekündigt hat, wird eine Demo für Pro Evolution Soccer 2019 ab 8. August zur Verfügung stehen. Diese soll einen Einblick in einige der neuen Inhalte vermitteln, bevor das komplette Spiel am 30. August auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wird. Aus der Pressemitteilung:"In legendären Fußballstadien wie dem Camp Nou des FC Barcelona oder der VELTINS-Arena des FC Schalke 04 können sich die Spieler in den Modi Freundschaftsspiel, Online Schnelles Spiel und Offline-Koop einen ersten Eindruck von PES 2019 verschaffen. Zur Verfügung stehen insgesamt zehn verschiedene Klubs, darunter der FC Liverpool, FC Barcelona, Inter Mailand sowie die Nationalmannschaften von Argentinien und Frankreich.PES 2019 geht mit zahlreichen neuen Features und Verbesserungen qualitativ den nächsten Schritt. Zu den neuen Funktionen gehören die sichtbare Ermüdung, die sich auf Leistung und Verhalten auswirkt, eine neue Schussmechanik und verbesserte Ballphysik, die 'Enlighten'-Software für lebensechte visuelle Effekte und zum ersten Mal 4K HDR auf allen Plattformen."Letztes aktuelles Video: AS Monaco Trailer