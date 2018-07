Pro Evolution Soccer 2019: Neue Lizenz: Die türkische Süper Lig ist enthalten - 4Players.de

In Pro Evolution Soccer 2019 wird auch die türkische Süper Lig spielbar sein. Alle 18 Vereine der Liga werden vollumfänglich zum Verkaufsstart integriert sein. Über einen Download nach dem Launch stehen aktualisierte Mannschafts-Trikots zur Verfügung. Regelmäßige wöchentliche Updates sollen weitere Veränderungen integrieren. Laut Konami ist die Süper Lig die achte neue internationale Liga in PES 2019."Die 1959 gegründete Süper Lig beinhaltet 18 Vereine, darunter international erfolgreiche Klubs wie Galatasaray A.S., Fenerbahce A.S., Besiktas A.S. und Trabzonspor A.S. Die Süper Lig gilt als eine der wettbewerbsstärksten Ligen der Welt, mit ihren leidenschaftlichen und ohrenbetäubenden Fans an jedem Spieltag, die Woche für Woche heiß umkämpfte Spiele erleben. Nur fünf Mannschaften konnten seit Gründung der Liga den Meistertitel holen und auch die kommende Saison steht ganz im Zeichen spannender Duelle", schreibt Konami."Der türkische Fußball ist mit den fantastischsten Fans gesegnet. Über viele Jahre hinweg hatten wir immer wieder die Anfrage der Spieler, diese Liga in PES zu integrieren - jetzt ist der Moment gekommen", sagt Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development bei Konami Digital Entertainment B.V. "Wir sind mehr als glücklich, die Süper Lig für uns gewonnen zu haben und werden sicherstellen, dass PES 2019 die Leidenschaft und das hohe Niveau der Liga perfekt darstellen wird. Alle 18 Klubs werden über die kommenden Monate detailgetreu abgebildet.""Die PES-Serie ist bekannt für ihr Spielgefühl und den hohen Anspruch, daher bin ich sehr glücklich, diese fantastische Simulation des Spiels repräsentieren zu dürfen", sagte Hakan Calhanoglu, der das Cover der türkischen Edition von PES 2019 zusammen mit Phillipe Coutinho zieren wird. "Der türkische Fußball ist aufregend und überzeugt mit starker Technik, umso größer die Freude zu sehen, wie Konami die Liga in PES 2019 für jeden daheim zum Leben erweckt."PES 2019 erscheint am 30. August auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das Spiel wird zum Release in zwei physischen Ausgaben erhältlich sein, mit dem neuen globalen Botschafter Phillippe Coutinho auf dem Cover und David Beckham mit einer Sonderausgabe (mehr myClub-Boni). Bei der Veröffentlichung wird es auch eine Legend-Edition geben, die nur als Download erhältlich ist und mehr Inhalte für myClub enthält.Letztes aktuelles Video: AS Monaco Trailer