Pro Evolution Soccer 2019: Glasgow Rangers als Partnerklub; Argentinische SuperLiga lizenziert - 4Players.de

In Pro Evolution Soccer 2019 wird auch die argentinische SuperLiga inklusive aller 26 Klubs komplett lizenziert zur Verfügung stehen wird. Mit Stürmer Dario Benedetto vom Traditionsverein Boca Juniors ist zudem ein lokaler Star der Liga samt Philippe Coutinho vom FC Barcelona und Falcao von AS Monaco auf der in Argentinien angebotenen Version von PES 2019 vertreten.Außerdem konnte Konami Digital Entertainment die Glasgow Rangers als Partnerklub gewinnen. Auch eine spezielle, limitierte Klub-Version des Spiels soll angeboten werden. Das Heimstadion der Rangers, das Ibrox Stadium, wird über einen Download nach Veröffentlichung des Spiels implementiert werden. In dem Fußballspiel von Konami ist ebenfalls die lizenzierte schottische Premier League enthalten."Die Rangers sind ein wahrer Riese des schottischen Fußballs und haben mehr Meistertitel und 'Trebles' als jeder andere Klub der Welt errungen. Sie haben 54 Mal den Meistertitel, 33 Mal den schottischen Pokal und 27 Mal den schottischen Liga-Pokal gewonnen und sieben Mal das Triple aller Titel innerhalb einer Saison für sich entscheiden können.""Durch die Partnerschaft mit den Rangers fügen wir einen weiteren großen Club zum wachsenden PES-Aufgebot hinzu", sagt Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development bei Konami Digital Entertainment B.V. "Der schottische Fußball genießt einige der lautesten und leidenschaftlichsten Fans aller Ligen. Wir freuen uns auf diese Leidenschaft, die sich durch die Premiere der Rangers in PES 2019 etablieren wird."PES 2019 erscheint am 30. August auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das Spiel wird zum Release in zwei physischen Ausgaben erhältlich sein, mit dem neuen globalen Botschafter Phillippe Coutinho auf dem Cover und David Beckham mit einer Sonderausgabe (mehr myClub-Boni). Bei der Veröffentlichung wird es auch eine Legend-Edition geben, die nur als Download erhältlich ist und mehr Inhalte für myClub enthält.Letztes aktuelles Video: AS Monaco Trailer