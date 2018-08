Pro Evolution Soccer 2019: FIFA Ultimate Team (EA) ist pure Geldmacherei, meint Jonas Lygaard von Konami - 4Players.de

Im Zuge der PES World Finals nutzte Jonas Lygaard (Senior Director Brand & Business Development bei Konami) die Gelegenheit und griff in einem Interview mit kicker eSport seinen vorherigen Arbeitgeber Electronic Arts in Bezug auf FIFA Ultimate Team und eSports an.In dem Bericht heißt es: "Fünf Jahre hat er [Jonas Lygaard] als Business Analyst für EA gearbeitet, bevor er zur Konkurrenz ging. Sein ehemaliger Arbeitgeber pumpt jedes Jahr mehr Preisgeld in die eigenen eSport-Wettbewerbe und lässt die Spieler mit ihren Ultimate-Team-Mannschaften antreten. Dort kann jeder Spieler sein Traumteam zusammenstellen und zum Beispiel Messi neben Ronaldo auf den Platz schicken (...) Bei der Konkurrenz in der PES League spielen die Teilnehmer hingegen um einen Bruchteil des EA-Preisgeldes und mit authentischen Mannschaften. Zu seinem ehemaligen Arbeitgeber hat Lygaard eine kontroverse Meinung: 'Wir wissen, dass EA sich entschieden hat, es mit seinem Ultimate-Team-Modus anders zu machen: Der ist ganz klar davon getrieben, Konsumenten dazu zu bringen, soviel Geld wie möglich auszugeben.'"Im Prinzip kritisiert Lygaard, dass Spieler, die viel Geld in das Ultimate Team stecken, um ihr Team mit den möglichst besten Spielern auszustatten, eine bessere Chance in der "Global Series" (FIFA eSports) hätten und die Matches somit nicht "fair" seien. Bis Ende Mai haben laut EA übrigens mehr als 20 Millionen Spieler weltweit bei der "Global Series" von FIFA 18 mitgemacht.Bei kicker heißt es weiter: "Was jenseits der markigen Worte des PES-Managers auch klar ist: Konami kämpft seit Jahren gegen die sinkende Relevanz der eigenen Fußballsimulation. (...) Geht es nach Lygaard, ist PES sowieso die bessere Simulation für alle Fußballvereine, da hier mit den echten Mannschaften und nicht mit Fantasie-Teams wie in FIFA gespielt wird. Lygaard ist davon überzeugt, dass kein Klub es gut finden könne, wenn seine eSportler mit den Spielern fremder Mannschaften antreten."Letztes aktuelles Video: AS Monaco Trailer