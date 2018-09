Pro Evolution Soccer 2019: Eventserie "PES League 2019" in Deutschland - 4Players.de

Konami Digital Entertainment hat die Eventserie "PES League 2019 - Powered by GameStop" in Deutschland angekündigt. In den nächsten Monaten sollen die besten Spieler von PES 2019 ermittelt werden."Aufgeteilt in fünf Städteturniere und zehn Online-Events beginnt die Reihe am 22. September in Essen - gefolgt von Stationen in Heilbronn, Stuttgart, Berlin und Ludwigshafen. Maximal 64 Spieler pro Event spielen nicht nur um von GameStop zur Verfügung gestellte Sachpreise, sondern auch um die Qualifikation zum deutschen Finale im November. Begleitend zu den Offline-Events finden darüber hinaus Online-Turniere statt, die in ein übergreifendes Ranking-System einfließen. Wer am Ende der Serie im Ranking-System ganz oben steht oder mindestens ein Offline-Turnier gewinnen konnte, erhält ein Ticket für das deutsche Final-Event. Der dortige Gewinner qualifiziert sich für die Teilnahme an einem europäischen Event der PES League 2019."Über die deutsche Facebook-Seite können sich interessierte Spieler vorab für die Turniere anmelden und erhalten weitere Informationen.Letztes aktuelles Video: Video-Fazit