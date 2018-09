Pro Evolution Soccer 2019: PES League 2019: Erste von zwei Seasons gestartet - 4Players.de

Konami Digital Entertainment hat die erste von zwei Seasons der PES League 2019 gestartet ( zur eSports-Webseite ). Auf drei Kontinenten begannen die nationalen myClub-Turniere auf PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam im Modus 1v1 und als Koop-Variante im 3v3.Die PES League ist das offizielle eSports-Turnier, bei dem PES-2019-Spieler aus aller Welt an lokalen und Online-Turnieren teilnehmen, die mit den PES World League Finals 2019 im Juni ihren Höhepunkt finden sollen - mit einem Preisgeld von insgesamt 300.000 Dollar.Nach den Qualifikationsrunden in Europa und Südamerika steigen die besten Spieler zum nationalen Finale auf, bevor die dort siegreichen Spieler im regionalen Finalturnier um einen der Plätze für die PES World League Finals 2019 spielen.In fünf deutschen Städten, samt begleitender Online-Turniere, findet darüber hinaus die Eventserie "PES League 2019 - Powered by GameStop" statt ( wir berichteten ), in der pro Turnier maximal 64 Spieler gegeneinander antreten und um einen Platz bei dem deutschen Final-Event spielen. Ein übergreifendes Ranking-System verteilt für erfolgreiche Teilnahmen zudem Punkte. Wer am Ende der Serie im Ranking ganz oben steht, erhält ebenfalls ein Ticket für das nationale deutsche Finale. Das regionale Finale der ersten Season findet im Dezember statt und wird auf den offiziellen PES- und PES League-Kanälen als Livestream zur Verfügung stehen. Season zwei beginnt im Anschluss (noch im Dezember).Letztes aktuelles Video: Video-Fazit