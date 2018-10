Pro Evolution Soccer 2019: Datenpaket 2.0 kann runtergeladen werden - 4Players.de

Das Datenpaket 2.0 kann als (kostenloses) Update für Pro Evolution Soccer 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One runtergeladen werden. Es umfasst zwei neue Stadien (Stade Louis II und eFootball.Pro-Arena), mehr als 100 Spieler-Gesichter und diverse Verbesserungen. Die Verbesserungen betreffen vor allem die Computerintelligenz. Versprochen werden unter anderem variantenreichere Angriffsarten der Computergegner, verbesserte Torwart-Intelligenz in Eins-gegen-Eins-Situationen, klügere Positionierung der Verteidiger und eine höhere Genauigkeit bei Kopfbällen und "besonderen Schüssen"."Weiterhin knüpft das Datenpaket 2.0 an Konamis Bestrebungen an, die Liga-Lizenzen kontinuierlich zu erweitern. So werden alle Vereine der Chinese Football Association Super League und der Thai League mitsamt Logo zu PES 2019 hinzugefügt."Letztes aktuelles Video: Data Pack 20 Trailer