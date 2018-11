Pro Evolution Soccer 2019: Data Pack 3.0 bringt neue Stadien, Ausrüstung und Spieler-Skins - 4Players.de

Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC)

Am 6. Dezember 2018 wird Konami das kostenlose Data Pack 3.0 für Pro Evolution Soccer 2019 auf PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam) veröffentlichen und damit das Fußballspiel (zum Test ) um neue Stadien, Trikots sowie Fußballschuhe und -bälle erweitern.Weiter heißt es zu den Aktualisierungen: "Das neueste Update fügt das legendäre Stadion 'De Kuip' des niederländischen Traditionsvereins Feyenoord Rotterdam sowie das Stade Palestra Itália hinzu, welches zwischen 1917 und 2010 als Spielstätte von Sociedade Esportiva Palmeiras genutzt wurde. Beide neuen Stadien erlauben dem Spieler im Tages- und Nachtmodus (inklusive Flutlicht) einen detaillierten Blick auf den Rasen und die 44.000 beziehungsweise 51.000 Plätze.Darüber hinaus können sich Spieler auf einen überarbeiteten Eingangstunnel an der Anfield Road und aktualisierte Spielerskins für den FC Schalke 04 freuen.Ebenfalls zahlreiche Änderungen erfährt die Ausrüstung der Spieler mit Updates von mehreren großen Sportmarken: Neue Bälle von Nike und adidas werden ebenso hinzugefügt wie neue Fußballschuhe von unter anderem adidas (COPA und PREDATOR), NewBalance, PUMA, MIZUNO und UMBRO. Weitere Ausrüstungs-Updates beinhalten aktuelle Spieler-Kits für die Ukraine, für Peru, Thailand, die Corinthians und Vasco da Gama."Letztes aktuelles Video: Data Pack 20 Trailer