Pro Evolution Soccer 2019: Data Pack 4.0 und weitere "Legenden" - 4Players.de

Das Data Pack 4.0 steht als kostenloser Download für Pro Evolution Soccer 2019 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One bereit. Das Update umfasst zwei "legendäre Stadien" (Celtic Park von Celtic Glasgow und Ibrox Stadium von Glasgow Rangers), überarbeitete Spielergesichter und viele Ausrüstungsgegenstände."Begleitend dazu wurden mehr als 70 Spielergesichter stark überarbeitet, um Fans ein noch realistischeres Erlebnis liefern zu können. Abgerundet werden die Inhalte des Data Pack 4.0 mit einer Vielzahl an Updates namhafter Ausrüstungshersteller. So gibt es neue Fußballschuhe von Marken wie Nike, adidas, Puma, Joma und Umbro sowie den kompletten Trikotsatz der thailändischen Nationalmannschaft", schreibt der Publisher.Konami Digital Entertainment gab außerdem bekannt, dass weitere "exklusive Legenden" zu PES 2019 auf Konsole und mobilen Geräten hinzugefügt werden."Das Portfolio der Fußball-Legenden wird mit der neuesten myClub-Kampagne ab dem 14. Februar um weitere Superstars ergänzt. So können sich Spieler von PES 2019 exklusiv auf die italienische Ikone und AS Rom-Galionsfigur Francesco Totti sowie den japanischen Ausnahme-Könner Hidetoshi Nakata freuen, der international den Ruf als japanischer David Beckham genießt. Eine weitere Kampagne zu einem späteren Zeitpunkt etabliert darüber hinaus den südkoreanischen Mittelfeldmotor Park 'Der Mann mit den drei Lungen' Ji-sung. Dank der langfristigen Partnerschaft mit dem AC Mailand sind mit Dida (Nelson de Jesus Silva), Christian Abbiati, Franco Baresi und Daniele Massaro gleich vier Klub-Legenden Teil künftiger Updates für PES 2019. Details hierzu werden in naher Zukunft bekannt gegeben."Letztes aktuelles Video: Data Pack 40 Trailer