Through the Darkest of Times: Erstes Spiel mit Hakenkreuzen und Hitlergruß erhält Altersfreigabe von der USK - 4Players.de

Bisher war es in Deutschland ziemlich problematisch, Spiele zu veröffentlichen, in denen Symbole verfassungswidriger Organisationen (zum Beispiel Hakenkreuze) zu sehen waren. Da seit wenigen Tagen aber die Sozialadäquanzklausel des § 86a Abs. 3 des Strafgesetzbuches durch die USK-Gremien (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) bei der Prüfung von Computerspielen mit einbezogen werden kann, können im Einzelfall auch Spiele mit diesen Symbolen von der USK geprüft und mit einer Altersfreigabe freigegeben werden ( wir berichteten )."Sozialadäquat bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Symbole verfassungswidriger Organisationen im Einzelfall in einem Titel verwendet werden können, sofern dies der Kunst oder der Wissenschaft, der Darstellung von Vorgängen des Zeitgeschehens oder der Geschichte dient. Bisher wurde diese Prüfung, anders als bei anderen Medien wie dem Film, nicht vorgenommen. Hintergrund der Änderung ist eine veränderte Rechtsauffassung der zuständigen Obersten Landesjugendbehörde auf der Grundlage aktueller rechtlicher Bewertungen", erklärte der game Bundesverband kürzlich.Das erste Spiel bzw. die erste Demo eines Spiels bei der die Sozialadäquanz festgestellt wurde, ist die gamescom-Demo des Strategiespiels Through the Darkest of Times von Paintbucket Games aus Berlin. Die Demo erhält die Altersfreigabe "ab 12 Jahren", obwohl Hakenkreuze und ein Hitlergruß laut Spiegel Online zu sehen sind.'"Wir haben von Anfang an zwei Versionen des Spiels entwickelt, eine deutsche und eine internationale." In der deutschen Version hat es keine Hakenkreuze gegeben, stattdessen eine Flagge mit rotem Hintergrund und leerem weißen Kreis. Es hat auch keine Menschen gegeben, die den Arm zum Hitlergruß heben. Und dennoch: "Es war die ganze Zeit eine große Unsicherheit da"', sagte Jörg Friedrich von Paintbucket Games gegenüber SPON.Bei GamesWirtschaft heißt es weiter: "Erst seit 9. August 2018 ist es möglich, Spiele auch dann zur Altersprüfung einzureichen, die SS-Runen, Hitler-Abbildungen, NS-Parolen oder Hakenkreuze zeigen. Die USK prüft dann, ob das Spiel unter den für die Kunst geltenden Ausnahmetatbestand ('Sozialadäquanzklausel') fällt, analog zu Film und TV. Dies ist jetzt geschehen: Das Deutschland-weit erste Computerspiel, das von der Neuregelung profitiert, ist auf der Gamescom 2018 im Indie Arena Booth in Halle 10.1 zu erleben""In 'Through the Darkest of Times' schlüpfen die Spieler nach der Machtergreifung Hitlers in die Rolle des Anführers einer Widerstandsgruppe. Ihre Aufgabe ist es, verschiedene Aktionen durchzuführen, um Unterstützer zu gewinnen, Verfolgten zu helfen und allgemein das Regime zu schwächen. Zwar basiert das Spiel auf wahren Begebenheiten und orientiert sich an realen Widerstandkämpfern dieser Zeit, die Charaktere der Widerstandsgruppe werden jedoch prozedural generiert. Somit ist trotz der jeweils gleichen historischen Ereignisse jedes Spiel anders und der Spieler steht jedes Mal neuen Herausforderungen gegenüber. Das Spiel läuft in Runden und Kapiteln ab, wobei jede Runde einer historischen Woche entspricht. Der zunehmende Verfolgungsdruck der Nazis erhöht auch den Druck auf den Spieler und man muss ständig versuchen, Aufmerksamkeit durch Aktionen zu erhöhen, um nicht gleichzeitig von der Gestapo erwischt zu werden."Die vier Kapitel des Spiels gliedern sich nach historisch relevanten Zeitabschnitten: Machtergreifung 1933, Höhepunkt der Macht 1936, während des Zweiten Weltkriegs 1940/41 und der Zusammenbruch 1945. In jedem Kapitel gilt es, ein anderes Ziel zu erreichen, damit die Gruppe weiterkommt. So muss beispielsweise nach der Machtergreifung genügend Unterstützung gewonnen werden, ehe die volle Repression einsetzt. Während der Olympischen Spiele 1936 wiederum gilt es, Informationen zu sammeln und an ausländische Journalisten weiterzugeben, um die Akzeptanz des Regimes im Ausland zu verringern.Letztes aktuelles Video: Ankündigung