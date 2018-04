Basingstoke: In England sind die Zombies los - 4Players.de

Schockschwerenot! In dem lauschigen Städtchen Basingstoke ging Wissenschaft mal wieder nach hinten los; das Ergebnis sind Zombies und andere Monster, die des Nachts durch die Straßen räubern. Seit Ende letzter Woche schleicht man deshalb an den fiesen Kreaturen vorbei, um dem Horror zu entfliehen - und zwar auf GOG Steam sowie Itch In Basingstoke vereint Puppygames ( Ultratron Revenge of the Titans ) Stealth- mit Arcade-Action, wobei die Flucht aus dem prozedural erzeugten Schauplatz nach jedem Ableben von vorn beginnt. Um das Vorankommen zu erleichtern, setzt man allerlei z.T. selbst gebaute Werkzeuge ein, darunter vergiftetes Kebab als Beute oder selbstgebaute Flammenwerfer. Gewalt sollte dabei stets die letzte Option sein, denn jeder Biss bedeutet den Tod.Letztes aktuelles Video: Release-Trailer