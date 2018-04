Chernobylite: Survival-Horror in der Tschernobyl-Katastrophenregion von The Farm 51 (Get Even) - 4Players.de

Das polnische Entwicklerteam The Farm 51 ( NecroVisioN Get Even ) hat Chernobylite angekündigt - ein Survival-Horrorspiel in der Katastrophenregion und dem Sperrgebiet rund um Tschernobyl. Das Spiel soll sich um die Themen Verschwörung, Horror, Überleben, Liebe und Leidenschaft drehen. Für welche Plattformen Chernobylite erscheinen wird, ist nicht bekannt.In der Ankündigung bei Facebook heißt es: "Wir sind ein Spieleentwicklungsteam aus Polen, das viel Zeit in der Tschernobyl-Sperrzone verbracht hat, um Daten und Materialien zu sammeln, die für die ultimative Survival-Horror-Erfahrung zur Tschernobyl-Katastrophe erforderlich sind. Wir möchten eine tiefe, emotionale Geschichte, ein spannendes Überlebens- und Horrorerlebnis und eine visuell atemberaubende Rekonstruktion des Tschernobyl-Gebietes mit detaillierten 3D-Scans bieten, die in der Unreal Engine 4 (...) gerendert werden."