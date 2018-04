Blast Zone! Tournament: Explosive Party-Action für PC, PS4 und Xbox One im Anmarsch - 4Players.de

Screenshot - Blast Zone! Tournament (PC) Screenshot - Blast Zone! Tournament (PC) Screenshot - Blast Zone! Tournament (PC) Screenshot - Blast Zone! Tournament (PC) Screenshot - Blast Zone! Tournament (PC) Screenshot - Blast Zone! Tournament (PC) Screenshot - Blast Zone! Tournament (PC) Screenshot - Blast Zone! Tournament (PC) Screenshot - Blast Zone! Tournament (PC) Screenshot - Blast Zone! Tournament (PC)

Das von den ehemaligen Insomniac-Entwicklern Chris Pfeiffer und Mike McManus gegründete Indie-Studio Victory Lap Games werkelt an einer von Bomberman inspirierten Party-Action namens Blast Zone! Tournament , die Ende 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Der Early-Access-Start auf Steam ist für Juni geplant. Als Preis werden 19,99 Dollar angepeilt.Die Macher versprechen eine explosive Vielfalt an Mehrspielermodi, Levels und Gameplay-Optionen sowie Tausende Belohnungen und Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere. Weiter heißt es: "Grundsätzlich können bis zu acht Spieler lokal auf dem Sofa gegeneinander antreten oder aber sich in den rasanten Online-Multiplayer für 32 stürzen. Das Spiel zeichnet sich durch seine Flexibilität beim Kombinieren und Anpassen dieser beiden Optionen aus. Es ermöglicht Matches für 32 Spieler, die sich aus beliebigen Kombinationen von lokalen Teams und Onlinespielern zusammensetzen können. Der Mehrspielermodus funktioniert auch zwischen PC und PlayStation 4 sowie PC und Xbox One. Das Spiel erstreckt sich über sieben charakteristische Schauplätze, darunter ein tropischer Dschungel, ein Piratenschiff auf hoher See und sogar ein berüchtigter, verräucherter Club der 90er-Jahre.Sobald Spieler Teams gebildet haben, können sie aus bis zu zehn verschiedenen Mehrspielermodi wählen, wie dem klassischen Team-Deathmatch, Bomb Blast (hier ändern sich die Spielbedingungen, wenn man Bodenkacheln mithilfe von Bomben einfärbt) und dem King Mode. Letzterer ist ein Angriffs- und Verteidigungsszenario, in dem Teams einen VIB (wichtigen Bomber) beschützen müssen. Alle zehn Modi sind in 280 Leveln spielbar, die bis ins letzte Detail angepasst werden können.Spielern, die keine Lust auf Online-Scharmützel haben, bietet Blast Zone! Tournament eine komplette Einzelspielerkampagne mit vier Staffeln und einer witzigen Mischung aus Reality-TV und Spielshow. Die Einzelspielerkampagne wurde passenderweise Challenge Mode (Herausforderungsmodus) genannt und enthält 240 abwechslungsreiche Herausforderungen mit zahlreichen tierähnlichen feindlichen Robotern, kniffligen Rätseln und fiesen Fallen.Blast Zone! Tournament hält seine Spieler mit einem umfassenden Belohnungssystem bei der Stange, in dem es über 10 Milliarden verschiedene Kombinationen zur Charakteranpassung zu holen gibt. Spieler können sich fabelhafte Outfits, fantastische Hüte und lustige Emotes verdienen und diese zu einem ganz persönlichen Stil kombinieren." Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer