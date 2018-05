Temtem: Online-Kreaturen-Sammelspiel à la Pokémon aus Spanien - 4Players.de

CremaGames ( Immortal Redneck , Drift Punk) arbeitet derzeit an Temtem , das sie selbst als "Massively Multiplayer Creature Collection Adventure" beschreiben - also ein Online-Abenteuer, in dem es darum geht, Kreaturen zu sammeln. Das Spiel wurde stark von Pokémon inspiriert und daraus machen die spanischen Entwickler auch kein Hehl.In der Spielwelt, die aus fliegenden Inseln besteht, wird man die "Temtems" genannten Kreaturen fangen, gegen andere Temtem-Trainer antreten und das eigene Haus individuell gestalten können. Außerdem wird es möglich sein, die Welt gemeinsam mit anderen Spielern zu erkunden.Der Kickstarter zur Finanzierung des Vorhabens soll am 31. Mai 2018 starten. Erste Konzepte von den Kreaturen findet ihr u. a. bei Instagram Letztes aktuelles Video: Teaser