Temtem: Online-Kreaturen-Sammelspiel im Stil von Pokémon auf Kickstarter - 4Players.de

Je nach erreichten Stretch-Goals sind auch Umsetzungen für Switch, PS4 und Xbox One angedacht. Die Plattformen Mac und Linux werden dagegen von vornherein ausgeschlossen. In der Spielwelt, die aus fliegenden Inseln besteht, wird man die "Temtems" genannten Kreaturen fangen, Nachwuchs züchten, gegen andere Temtem-Trainer antreten und das eigene Haus individuell gestalten können.



Die Story umfasst sechs Inseln; Freunde gemeinsamer Kämpfe können die Kampagne auch kooperativ angehen. Zusätzlich gibt es eine MMO-Option, in der offenbar viele andere Spieler der eigenen Welt beitreten können. Auf fliegenden Inseln und sandigen Stränden lassen sich die Kreaturen schnappen, um mit ihnen in rundenbasierten Kämpfen alle acht Dojo-Leiter zu besiegen. Die bisherige Resonanz ist durchaus positiv: 32 Tage vor Kampagnenschluss wurden bereits rund 35.000 der mindestens nötigen 60.000 Euro erzielt.



"Each Temtem can have up to two types, but techniques can only have one type. There are 12 types in Temtem."

"Battles are focused on 2v2 (although there will be some 2v1 battles against untamed Temtem or 1v1 battles with other players) and we’re committed to keeping random factors out of battles. We’ve seen the frustration that random elements cause, especially in the competitive scene, so we’ve decided to remove them and have made the combat 100% skill and strategy based.





Islands and Cultures





Deniz is a Mediterranean paradise of glittering seas where Water and Wind Temtem abound. Walk the streets of Turquesa, explore the ruins of an ancient fort or just chill on the shores of Indigo Lake.

Arbury's pride is its University. The fierce dons of Lochburg swear by their Melee Temtem, against the sophisticated Properton academics, who favour Mind Temtem.

Omninesia ("the Myrisles") is a cluster of tropical islets connected by rope bridges, home of Nature and Fire Temtem. Enjoy the luxury of Atoll Row and investigate the lava caves of the Anak volcano.

Cipanku dabbles in mysticism and well as technology. The labs of Nanto produce Digital Temtem, while the monks revere the Electric Temtem in remote hills among rice paddies.

Tucma, "The End of All Things" – a vast desolation of ashes, noxious lakes and Toxic Temtem. Under the surface, the mining city of Quetzal is home to artisans, rock-hoppers and Crystal Temtem.

Kisiwa is a sun-drenched savanna. Eastern Kisiwa boasts an unrivalled variety of Neutral Temtem, while the western deserts are home to the best Earth Temtem."

CremaGames ( Immortal Redneck , Drift Punk) hat die Kickstarter-Kampagne für Temtem gestartet. Das Team beschreibt den Windows-Titel als "Massively Multiplayer Creature Collection Adventure" - also ein Online-Abenteuer, in dem es darum geht, Kreaturen zu sammeln. Das Spiel wurde stark von Pokémon inspiriert und daraus machen die spanischen Entwickler auch kein Hehl.