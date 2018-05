Hotel Transsilvanien 3: Monster über Bord: Spiel zum Animationsfilm angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Hotel Transsilvanien 3: Monster über Bord (PC) Screenshot - Hotel Transsilvanien 3: Monster über Bord (PC) Screenshot - Hotel Transsilvanien 3: Monster über Bord (PC) Screenshot - Hotel Transsilvanien 3: Monster über Bord (PC)

Bandai Namco Entertainment Europe und Outright Games haben Hotel Transsilvanien 3: Monster über Bord angekündigt. Es erscheint am 13. Juli 2018 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One. Das Spiel basiert auf dem Animationsfilm Hotel Transsilvanien 3: Ein Monster Urlaub von Sony Pictures.Der Publisher schreibt: "Ein mysteriöser Sturm hat Drakula, Mavis und den Rest der Truppe an die legendären 'Verlorenen Inseln' gespült. Die Aufgabe der Spieler ist es, das 'Draku-Pack' wieder zu vereinen. Dazu müssen sie sich in waghalsige Missionen stürzen, um die vermissten Monster Frankenstein, Murray die Mumie und Wayne das Wölfchen zu retten. Die Spieler treffen dabei verschiedene kleine Helfer namens 'Impa', wie zum Beispiel 'Frankenimpa', 'Wolfimpa' und viele weitere. Ihre gruseligen Fähigkeiten können dazu genutzt werden, Gegner zu bekämpfen und geheime Schätze zu finden. Allerdings ist Beeilung angesagt! Denn in diesem Spiel, welches die Geschichte des Animationsfilms Hotel Transsilvanien 3: Ein Monster Urlaub weiterführt, steht das Leben von Drakulas Familie und Freunden auf dem Spiel!" Die Impas scheinen an die Helfer aus Pikmin oder jüngst Masters of Anima zu erinnern."In Hotel Transsilvanien 3: Monster über Bord können Familien zusammen mit dem 'Draku-Pack' Probleme lösen und sich mit ihnen in ein neues Abenteuer stürzen", sagt Terry Malhan, CEO bei Outright Games. "Hotel Transsilvanien Fans können sich darauf freuen mit den ihnen bereits bekannten Charakteren zu interagieren und die 'Verlorenen Inseln' zu erforschen."