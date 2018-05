Valeguard: Mischung aus Echtzeit- und Rundenstrategie auf dem Weg zum Early Access - 4Players.de

Screenshot - Valeguard (PC) Screenshot - Valeguard (PC) Screenshot - Valeguard (PC) Screenshot - Valeguard (PC) Screenshot - Valeguard (PC) Screenshot - Valeguard (PC) Screenshot - Valeguard (PC) Screenshot - Valeguard (PC) Screenshot - Valeguard (PC) Screenshot - Valeguard (PC) Screenshot - Valeguard (PC) Screenshot - Valeguard (PC) Screenshot - Valeguard (PC) Screenshot - Valeguard (PC) Screenshot - Valeguard (PC)

- Build in the day and defend at night

- Gather resources, craft weapons, and train troops

- Trade with merchants and buy items on the black market

- Build your party of heroes with each successful defense

- Random events and levels make each play unique

- Hop from town to town as you travel across the map of the Vale

- Build walls, towers, and traps to defend your village

- Acquire new technologies depending on what towns you visit

- Unlock new heroes through special events and quests

- Confront the dark generals in a final epic battle

Ryan Drag hat sein Ein-Mann-Projekt ValeGuard vorgestellt. Dabei handelt es sich nach Angaben von Dark Side of Gaming (DSOG) um eine Mischung aus Runden- und Echtzeitstrategie sowie Tower Defense.Die Aufgabe des Spielers besteht darin, jeden Tag neue Verteidigungsanlagen rund um kleine Städte zu errichten und Truppen auszubilden, um sich auf die feindlichen Angriffe in der Nacht vorzubereiten. Dann schickt man seine Kämpfer mit Mechaniken aus der Echtzeitstrategie in die Schlacht und hat zudem Zugriff auf Helden mit speziellen Fähigkeiten.Je mehr Städte man erfolgreich verteidigt, desto mehr einzigartige Ausrüstung und Technologien erhält man. Außerdem schaltet man weitere Helden frei, die zusätzliche Strategien ermöglichen.ValeGuard soll am 11. Mai bei Steam im Early Access veröffentlicht werden. Bereits in dieser Version soll man das Spiel komplett durchspielen können. Sie enthält bereits einige Helden, drei feindliche Rassen und ein Tutorial. Zudem stehen bereits drei Schwierigkeitsgrade zur Auswahl.Zu den Features heißt es:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer