Mittelerde: Schatten des Krieges - Verwüstung Mordors: Story-Erweiterung mit Enterhaken und Segel-Gleiter veröffentlicht - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment hat die Story-Erweiterung Verwüstung Mordors für Mittelerde: Schatten des Krieges auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Story-Erweiterung steht Baranor, der Hauptmann von Minas Ithil, der dem Untergang der gefallenen Stadt entkommen ist. In der Erweiterung können die Spieler die Streitkräfte der Menschen gegen eine Ork-Bedrohung nach Osten führen, und zwar in die Wüstenregion Lithlad, in der sich die Marauder-Festung Shindrâm befindet.Die Verwüstung Mordors Story-Erweiterung bietet die folgenden Inhalte (laut Hersteller):Die Story-Erweiterung Mittelerde: Schatten des Krieges - Verwüstung Mordors wird am 8. Mai erscheinen. Sie ist im Story-Erweiterungspass und dem kompletten Erweiterungspass enthalten. Die Story-Erweiterung kann einzeln für 19,99 Euro erworben werden.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer