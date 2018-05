Etherborn: Gravity-Puzzles mit surrealen Strukturen auch für Konsolen in Entwicklung - 4Players.de

Das Puzzlespiel Etherborn wandelt auf den Pfaden von Titeln wie Fez Monument Valley oder Portal 2 : Das per Crowdfunding unterstützte Projekt versetzt den Spieler laut fig.co in exotische Szenarien, in denen die Umgebungen selbst zu Puzzles werden: "Jeder Level dient als eine Art Zauberwürfel, den man erkunden, manipulieren oder seine Anziehungskraft verändern muss, um den folgenden Pfad zu entschlüsseln".Als stummes Wesen folgt man einer geheimnisvollen Stimme durch die verwinkelte Welt, in der man auch schon mal die Wände hoch spaziert. Ziel der Reise ist es, das Rätsel der eigenen Existenz zu lüften. 34 Tage vor Kampagnenschluss steht der Zähler bei 12.250 der angestrebten 30.000 Dollar. Ab 15 Dollar erhält man das Spiel als Download. Wer mehr investiert, bekommt Extras wie T-Shirts, Zugriff auf die Alpha-Version oder Mitbestimmungsrecht beim Grafikdesign. Die positive Resonanz hat den Entwickler Altered Matter dazu bewogen, auch Umsetzungen für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One anzukündigen.- Gravity-shifting platforming and exploration- Navigation based puzzles based on your unique sense of gravity- Surreal levels in an atmosphere inspired by artists of the XX-XXI centuries- Poetic story line about the discovery of our true nature- Dynamic and captivating original soundtrack tailored to each level"Letztes aktuelles Video: Lets Play With The Devs