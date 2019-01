while True: learn(): Programmierspiel hat den Early Access verlassen - 4Players.de

Screenshot - while True: learn() (Linux) Screenshot - while True: learn() (Linux) Screenshot - while True: learn() (Linux) Screenshot - while True: learn() (Linux) Screenshot - while True: learn() (Linux) Screenshot - while True: learn() (Linux) Screenshot - while True: learn() (Linux) Screenshot - while True: learn() (Linux)

Das Programmierspiel while True: learn() von Luden.io und Nival hat am 17. Januar 2019 den Early Access auf Steam verlassen und ist jetzt offiziell für PC, Mac und Linux erhältlich. Der Verkaufspreis beträgt 9,99 Euro. Zum Inhalt heißt es: "while True: learn () ist ein Puzzle- / Simulationsspiel über noch rätselhafteres Material: maschinelles Lernen, neuronale Netzwerke, Big Data und KI. Vor allem aber geht es darum, Ihre Katze zu verstehen.In diesem Spiel spielen Sie einen Coder, der zufällig herausfand, dass seine Katze extrem gut Coden kann, aber nicht so gut die menschliche Sprache spricht. Dieser Coder (Du bist es!) Muss nun alles Wissenswerte über maschinelles Lernen herausfinden und visuelle Programmierung verwenden, um ein Spracherkennungssystem von Mensch zu Mensch aufzubauen." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Story Mode Trailer