Tour de France 2018: Radrennen für PlayStation 4 und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Tour de France 2018 (PS4) Screenshot - Tour de France 2018 (PS4) Screenshot - Tour de France 2018 (PS4) Screenshot - Tour de France 2018 (PS4) Screenshot - Tour de France 2018 (PS4)

Alle Jahre wieder: Focus Home Interactive hat die offiziellen Spiele zur Tour de France 2018 angekündigt. Am 28. Juni 2018 wird das Radrennspiel Tour de France 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Am gleichen Tag wird der PC mit Tour de France 2018: Der offizielle Radsport Manager versorgt.Auf PlayStation 4 und Xbox One übernehmen die Spieler die Kontrolle über die weltbesten Radrennfahrer. "Im Kampf um das begehrenswerte Gelbe Trikot erleben die Spieler die Intensität dieses legendären Rennens, in dem nur die besten Renntaktiken, ein Angriff zum richtigen Zeitpunkt sowie die ideale Nutzung der Strecken zum Sieg führen", schreibt der Publisher. Neben der Tour de France 2018 erweitern neue Rennen und Klassiker (wie Paris-Roubaix) die Liste an verfügbaren Strecken.Im neuen Pro-Leader-Modus können die Spieler ihren eigenen Rennfahrer erstellen und ihn an die Spitze der Weltrangliste führen. Der Simulationsaspekt soll durch das Team-Progression-System und ein verbessertes Fitness-Peak-System vertieft werden. Die Computerintelligenz wollen die Entwickler ebenfalls verbessert haben.