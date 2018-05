Tour de France 2018: Der offizielle Radsport-Manager: Management-Simulation für PC angekündigt - 4Players.de

Neben dem Radrennspiel Tour de France 2018 für PS4 und Xbox One hat Focus Home Interactive auch den offiziellen Radsport-Manager für PC angekündigt.In der Management-Simulation übernehmen die Spieler den Posten eines Radsportmanagers und führen ihr eigenes Profi-Radsport-Team durch die Saison 2018. In über 200 Rennen und 500 Etappen, darunter La Vuelta und natürlich die Tour de France, liegen alle Entscheidungen in den Händen der Spieler - von dem Anwerben der besten Fahrer und Mitarbeiter, über Vertragsverhandlungen, Rennplanung und Trainingskalender. Während der Rennen können zudem die Taktiken ausgewählt werden. Die virtuellen Radsportmanager können sich im Einzelspieler-Modus beweisen oder im Online-Mehrspieler-Modus in Ligen und Clans mit bis zu 16 Spielern messen."Die Fähigkeiten der Spieler werden in Tour de France 2018 durch ein erweitertes Vertragssystem, neuen Verhandlungen mit Sponsoren, Fahrer-Transfers und Rekrutierungsmechaniken auf die Probe gestellt. Der Pro-Cyclist-Mode erlaubt eine noch tiefergreifende Entwicklung der eigenen Fahrer mit neuen Haupt- und Nebenspezialisierungen. Die Renn-Immersion wird durch die verbesserte künstliche Intelligenz mit aggressiveren Fahrern während des Sprints und größeren Gruppen von Ausreißern verstärkt", schreiben die Entwickler Tour de France 2018: Der offizielle Radsport Manager wird am 28. Juni 2018 erscheinen. Bilder oder Videos zum Spiel wurden nicht veröffentlicht.