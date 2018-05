Attentat 1942: Gewinner des "Most Amazing Game Awards" bei der A MAZE 2018; problematische Veröffentlichung - 4Players.de

Ich finds gut, das die Entwickler sich nicht zu einer zensierten, beschnittenen Version hinreissen lassen, sondern klar sagen, das das Game schlichtweg in Deutschland nicht veröffentlicht wird. Die NS-Symbole sind sehr wohl gerechtfertigt, wenn man dieses Thema zum Inhalt hat und das Spiel historisch in dieser Epoche angesiedelt ist. Vonwegen "Verherrlichung" und so Zeugs, das ist Quatsch, schliesslich spielt man ja keinen Nazi sondern dessen Gegner & Opfer. Aber gut, das Thema hatten wir ja schon einige Male, die Meinungen gehen auseinander.Ich kann ja mit meinem Steam Account in CH sowieso auf die ungeschnittenen Fassungen zurückgreifen und auch das Spiel kann ich mir holen wenns auf Steam kommen sollte, da ist mir das Wurst mit den NS-Symbolen.Das man damals Heydrich umgebracht hat, war es wert übrigens. Selbst wenn man die Rache der Nazis einrechnet mit Lidice und Co., den Heydrich war einer der gefährlichsten Täter, weil der Mann selbst von sich aus aktiv war und auf eigene Faust Mordkampagnen gestaltet und durchgeführt hat. Eine einzelne weitere Aktion von dem Kerl hätte wohl mehr Todesopfer gebracht als die Rache durch seine Ermordung.Wisst ihr, was bizarr war an Reinhard Heydrich?Der Typ war ja der Vorzeige-Arier, gross, blond mit blauen Augen und sowas. Aber er hatte eine Piepsstimme, weil er aus der Familie von Opernsängern stammte, der hatte keine furchteinflössende, düstere tiefe Stimme sondern eine hohe "Hihi" Stimme, darum hat er auch gar nicht gerne Reden gehalten und es gibt nur einige wenige Tonband-Aufzeichnungen von ihm.Dazu war es auch lustig, wie Heydrich z.B. während des Attentats zurückschiessen wollte mit seiner Dienstwaffe, aber eben, der Kerl hat wohl geschlafen als es um das Training mit der Waffe ging, er konnte nämlich keinen Schuss abfeuern, lol. Jaja, und sowas soll der Vorzeige-Arier sein, kein Wunder habt ihr den Krieg verloren