Attentat 1942: Narratives Spiel über die NS-Zeit jetzt ungeschnitten in Deutschland erhältlich - 4Players.de

Die neue Bewertungspraxis seitens der USK hinsichtlich nationalsozialistischer Symbolik wie Hakenkreuze in Videospielen trägt weiter Früchte: Wie die Entwickler bekannt geben, ist das narrative Erlebnis Attentat 1942 ab sofort auch in Deutschland bei Steam erhältlich - und das ungeschnitten. Das Spiel erzählt Geschichten aus der Zeit, als die Tschechoslowakei von Nazi-Deutschland besetzt war und bietet gefilmte Gespräche, interaktive Comics sowie historische Aufnahmen.Entwickelt wurde es von der Philosophischen Fakultät und der Fakultät für Mathematik und Physik der Karls-Universität in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte der Tschechischen Akademie der Wissenschaften."Attentat 1942 zeigt, welch tiefgreifende Auswirkung das totalitäre Nazi-Regime auf die Leben und die Psyche gewöhnlicher Menschen hatte. Als Spieler taucht man in lebendige Geschichten, gezeichnet durch persönliche Tragödien und Schmerz, aber auch durch Momente von außergewöhnlicher Hoffnung und Tapferkeit", sagt Vít ¦isler, der Lead Designer des Spiels."Attentat 1942 ist eine schonungslose Erinnerung an die Gefahren des Faschismus und politischen Radikalismus", ergänzt der amerikanische Historiker Shawn Clybor, der an der Lokalisierung des Spiels beteiligt war.Bis zum 24. September wird ein Rabatt von 50 Prozent auf den regulären Preis von 10,99 Euro gewährt. International erschien der Titel bereits Ende Oktober 2017.