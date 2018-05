Sense: A Cyberpunk Ghost Story: Kickstarter-Kampagne startet kommende Woche; Demo zum Download verfügbar - 4Players.de

Mit Sense: A Cyberpunk Ghost Story bittet in Kürze einmal mehr ein Adventure auf Kickstarter um Unterstützung: Am 15. Mai soll die Kampagne starten. Wer sich schon jetzt einen Eindruck vom Spiel verschaffen will, wirft entweder einen Blick auf den nachfolgenden Trailer oder lädt die auf itch verfügbare Demo der Windows- bzw. Mac-Version. Wer auf dem Laufenden bleiben will, kann sich über diesen Link außerdem für einen Newsletter registrieren.Entwickelt wird Sense laut offizieller Webseite von einem kleinen Team um Benjamin Widdowson, der zuvor vor allem als Concept Artist aktiv war. Die Geschichte dreht sich um Mei Lin Mak, die in einer "Cyperpunk-Dystopie" einem blutigen Geheimnis auf die Spur kommt. Als Inspirationsquellen zitieren die Entwickler Fatal Frame sowie Clock Tower. "Der Horror in unserer Geschichte entsteht durch die Atmosphäre und die Erzählung, nicht durch laute Geräusche und künstliche Effekte", sagen sie.Letztes aktuelles Video: Ankündigung