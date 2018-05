Pode: Von der norwegischen Natur inspiriertes Puzzle-Abenteuer für die Switch - 4Players.de

"Pode is a co-op puzzle exploration game about two unlikely travel companions going on an exploratory adventure within a mysterious and magical mountain. Through their unique individual talents they reveal a magical world within the mountain by working together to solve the puzzles. Pode is visually inspired by Norwegian art and culture resulting in a stunning exploration game. Pode won the development award for the Best Casual Game and was selected as a nominee for the People's Choice Awards as well as for the Best Quality of Art in GameConnection 2018."



Screenshot - Pode (Switch) Screenshot - Pode (Switch) Screenshot - Pode (Switch) Screenshot - Pode (Switch) Screenshot - Pode (Switch) Screenshot - Pode (Switch) Screenshot - Pode (Switch) Screenshot - Pode (Switch) Screenshot - Pode (Switch) Screenshot - Pode (Switch)

Das Studio Henchman & Goon arbeitet bereits seit einiger Zeit am Puzzle-Adventure Pode, in dem zwei knuffige Kopffüßer auf dem Weg durch die rätselhafte norwegische Natur kooperieren müssen. Mittlerweile haben sich die Entwickler auch eine Plattform ausgesucht: In der aktuellen Pressemitteilung ist davon die Rede, dass das Spiel noch im Frühjahr 2018 erscheinen soll.Musikalische Unterstützung bekommt das Team von Austin Wintory ( Journey Assassin's Creed Syndicate ).