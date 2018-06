Pode: Kooperatives Rätselabenteuer für Switch veröffentlicht - 4Players.de

Der unabhängige norwegische Entwickler Henchman & Goon hat sein kooperatives Explorationsspiel Pode am 21. Juni 2018 für Nintendo Switch veröffentlicht. Dazu heißt es von den Machern: "Pode beschert der Couch-Coop-Erfahrung ein Revival und nimmt die Spieler mit auf ein spannendes Abenteuer, bei dem ein Stein und eine Sternschnuppe mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenarbeiten müssen, um Rätsel einer vergangenen Zivilisation zu lösen. Mit einem atemberaubenden Design, das von norwegischer Kultur inspiriert ist und von der Musik des weltbekannten, bereits für einen Grammy nominierten, Komponisten Austin Wintory untermalt, ist Pode ein Spiel über Freundschaft und Teamwork, bei dem zwei ungewöhnliche Reisepartner eine geheimnisvolle Welt durchstreifen."Pode gewann den Entwicklungspreis für das beste Casual Game und wurde für die People's Choice Awards sowie für die Best Quality of Art bei der GameConnection 2018 nominiert. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video zum Verkaufsstart:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer