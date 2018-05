Screenshot - Egress (PC) Screenshot - Egress (PC) Screenshot - Egress (PC) Screenshot - Egress (PC) Screenshot - Egress (PC)

Das russische Entwicklerstudio Fazan Games werkelt nach eigenen Angaben an einem Battle-Royale-Rollenspiel namens Egress , das 2018 für PC ( Steam ), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll (zur offiziellen Website ). Wie bei PUBG Fortnite und Co. geht es darum, in einem groß angelegten Überlebenskampf als letzter Teilnehmer übrig zu bleiben.Als Schauplatz soll eine mehrstöckig designte Stadt mit Straßen, Häusern und Abwasserkanälen dienen. Neben einem Nahkampf-basierten Kampfsystem à la Dark Souls werden Charaktere mit individuellen Waffen und Fertigkeiten sowie solo- und teambasierte Spielmodi versprochen. Stilistisch wird eine Mischung aus Viktorianischem Zeitalter, Lovecraftscher Mythologie und Retrowave angestrebt. Hier erste Spielszenen:Letztes aktuelles Video: Alpha-Spielszenen