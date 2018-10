Atomic Heart: Beta soll Ende 2019 starten, Vorbestellungen möglich - 4Players.de

Entwickler Mundfish hat eine Beta für Atomic Heart angekündigt, die im vierten Quartal 2019 auf PC, PS4 und Xbox One starten soll. Nach Angaben bei Gematsu will man Anfang / Mitte 2019 außerdem einen Releasetermin für die Mischung aus Action-Adventure und Shooter verkünden.Zumindest die PC-Version lässt sich über die offizielle Webseite bereits vorbestellen, obwohl es bisher vom Spiel noch nicht allzu viel zu sehen gibt. Zur Wahl stehen drei Editionen: Digital Download Edition (30 Dollar, 50% Rabatt auf Retail-Preis), Deluxe Founder's Edition (45 Dollar, 25% Rabatt auf Retail-Preis, inklusive Boni wie Zugang zum Closed-Beta-Forum und einem früheren Zugang zum Spiel eine Woche vor Release) und die Atomic Founder's Edition (90 Dollar, inklusive des eigenen Namens und Fotos im Spiel).Atomic Heart wurde im Mai angekündigt und verspricht eine actionreiche und atmosphärische Reise in die Sowjetunion in einer alternativen Zeitlinie. Dort schlüpft man in die Rolle eines KGB-Agenten und muss herausfinden, warum der Kontakt zur technologisch fortschrittlichen Facility 3826 abgebrochen ist.Letztes aktuelles Video: GeForce RTX Trailer