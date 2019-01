Atomic Heart: Ausführliche und bizarre Spielszenen aus dem russischen Shooter-Abenteuer - 4Players.de

Die Entwickler von Atomic Heart (Mundfish) haben ein zehn Minuten langes Video aus dem abgefahrenen Shooter-Abenteuer veröffentlicht. Zunächst schaut man sich in einem kleinen Außenareal um, bevor man nach einer kleinen Roboter-Überraschung in ein Loch stürzt und sich danach in einer bizarren unterirdischen Forschungsanlage wiederfindet. Dort liefert man sich heftige Nahkämpfe mit humanoiden Robotern, passiert seltsame Maschinen und trifft am Ende auf einen Bossgegner. Das Videomaterial stammt aus einer frühen Version des Spiels stammt, die noch nicht so richtig rund läuft.In dem Mix aus Adventure und Shooter wimmelt es nur so vor mechanischen Monstrositäten, paranormalen Phänomenen und gigantischen organischen Wesen, die sich auf den ersten Blick nur schwer einordnen lassen. Atomic Heart soll zum "High Noon" der Sowjetunion spielen - allerdings in einem alternativen Universum. Als Geheimagent P-3 muss man nach einer Bruchlandung herausfinden, was auf dem geheim gehaltenen Gelände von Enterprise 3826 schiefgelaufen ist. Ein actionreicher Spielablauf soll laut Beschreibung mit einer mitreißenden Story verwoben werden. Die Betaversion des Spiels soll spätestens am 31. Dezember 2019 erscheinen ( Vorbesteller-Webseite ). Es befindet sich für PC, PS4 und Xbox One in Entwicklung.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer