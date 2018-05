PC Gaming Show: Findet auch in diesem Jahr wieder im Rahmen der E3 statt - 4Players.de

Die PC Gaming Show wird in diesem Jahr am 11. Juni um 15:00 Uhr Ortszeit beginnen. In Deutschland ist dann bereits Dienstag um 00:00 Uhr. Das diesjährige Thema lautet 'See the future of PC Gaming'. Exklusive Ankündigungen, Trailer und Diskussionen werden versprochen. Die Show wird erneut von Sean "Day[9]" Plott moderiert.Die PC Gaming Show findet zum vierten Mal statt und wird u. a. auf der offiziellen Webseite live übertragen. Als Sponsoren des Events werden Team 17, Acer (Predator), Improbable, Oculus, Stardock, Drake's, Tripwire und Frontier Developments aufgeführt.