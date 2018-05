Swim Out: Das etwas andere Pool-Spiel verwandelt Schwimmzüge in Rundentaktik - 4Players.de

Entwickler Lozange Lab hat einen ziemlich ungewöhnlichen Vertreter des Taktik-Genres veröffentlicht: "Tauchen Sie ein in die entspannende und erfrischende Atmosphäre von Swim Out, einem rundenbasierten Strategiespiel, das Sie an den Rand eines sonnigen Pools, an das Ufer eines plätschernden Flusses oder eine idyllische Meeresküste versetzt", so die Beschreibung auf Steam . Mittlerweile ist das Spiel auch für Switch erschienen.- Over 100 levels nestled in carefully crafted landscapes, soothed by the sound of seagulls, frogs or water splashes.- 7 chapters combining :- 12 different types of swimmers : each with their own way of moving around, ranging from the simple breaststroke swimmers to the more complex divers or cheeky water-bombing kids- 12 different objects to interact with : buoys, fins, water guns, you can even ride a kayak!- 6 disruptive environmental elements like waves, crabs or jellyfish that will give your brain a workout until you swim out!"Pooltauglich sind außerdem die Umsetzungen für iOS und Android (also auf der Liege - bitte nicht ins Wasser mitnehmen!) Einen Einblick ins bizarre Becken und das sich darin abspielende Getümmel bietet der Trailer: