Star Trek: Bridge Crew - The Next Generation: Mit der Brücke der Enterprise D, einem Endlos-Modus und den Borg - 4Players.de

Die Enterprise D von innen und außen

In Kürze erscheint eine Erweiterung zu Star Trek: Bridge Crew , die drei große Neuerungen einführt, wie Ubisoft eben bekannt gemacht hat. Die neuen Inhalte erscheinen am 22. Mai zuerst für PlayStation 4 bzw. PlayStation VR, bevor sie ab 21. Juli auch PC-Spielern am Bildschirm sowie mit Vive, Rift und Mixed-Reality-Hardware zur Verfügung stehen wird.Mit der Erweiterung wird man nicht nur auf der Brücke der Enterprise D Platz nehmen, sondern in einem Endlos-Modus namens Patrouille auch nach eigenem Gutdünken den Weltraum bereisen, um zufällige Begegnungen zu meistern und ebenso zufällig erstellte Ziele zu erledigen. In einem weiteren neuen Modus, Widerstand genannt, flieht man vor einem Borg-Würfel und versucht Lösungen zu finden, bevor man sich den Eindringlingen stellen kann.Auf der NCC-1701-D gibt es außerdem eine zusätzliche Rolle: Ops. In dieser Funktion weist man verschiedenen Stationen des Schiffs Personal zu, um die geplanten Aufgaben lösen zu können.