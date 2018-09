Neo Geo Mini: Retro-Konsole im Miniformat erscheint kommende Woche in Europa - 4Players.de

SNK will seine Retro-Konsole Neo Geo Mini am 10. September in Europa veröffentlichen. Bleibt nur die Frage, wo und zu welchem Preis das Gerät erhältlich sein wird. Während die Pressemitteilung für Länder wie USA, Frankreich oder Großbritannien mögliche Bezugsquellen wie Amazon oder GAME nennt, heißt es bei Deutschland lediglich "unsicher". Aktuell findet man auf der deutschen Seiten des bekannten Online-Händlers lediglich die japanische Version zum Preis von knapp 200 Euro. Anbieter wie Saturn oder Gamestop führen das Gerät derzeit nicht.Folgende 40 Titel sollen auf der Mini-Konsole vorinstalliert sein:1. 3 Count Bout2. Art of Fighting3. Blazing Star4. Blue’s Journey5. Crossed Swords6. Fatal Fury Special7. Foot Ball Frenzy8. Garou: Mark of the Wolves9. Ghost Pilots10. King of the Monsters11. King of the Monsters 212. Kizuna Encounter: Super Tag Battle13. Last Resort14. Magician Lord15. Metal Slug16. Metal Slug 217. Metal Slug 318. Metal Slug 419. Metal Slug 520. Metal Slug X21. Mutation Nation22. Ninja Master’s: Haou Ninpou Chou23. Puzzled24. Real Bout: Fatal Fury25. Robo Army26. Samurai Shodown II27. Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge28. Samurai Shodown V Special29. Sengoku 330. Shock Troopers31. Shock Troopers: 2nd Squad32. Super Sidekicks33. The King of Fighters ’9534. The King of Fighters ’9735. The King of Fighters ’9836. The King of Fighters 200037. The King of Fighters 200238. The Last Blade 239. Top Player’s Golf40. World Heroes PerfectLetztes aktuelles Video: Online Presentation