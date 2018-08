Hypergun: Waffenbau im Roguelite-Shooter: Termin für PC steht fest - 4Players.de

Die NVYVE Studios ( P.A.M.E.L.A. ) werden den Roguelite-Shooter Hypergun am 23. August 2018 für PC veröffentlichen (Preis: 14,99 Dollar). PlayStation 4 und Xbox One werden später im Herbst versorgt.In prozedural generierten Levels im Neon-Stil sammelt man über 150 Waffenteile und darf aus diesen Komponenten "die ultimative Waffe" basteln. Haufenweise Aliens, Bosskämpfe, freischaltbare Klassen und mehr als 40 Fähigkeiten werden versprochen.Im Jahr 2038 hat eine hochentwickelte außerirdische Rasse den Planeten Erde besetzt und die menschliche Spezies kämpft ums Überleben. Das Hypergun-Programm der "DevTech Labs" verspricht die letzte Rettung. In einer Simulation versucht man die ultimative Waffe gegen die außerirdischen Unterdrücker zu entwickeln. Hierzu darf man die unterschiedlichsten Waffenkomponenten miteinander kombinieren. Im Spiel tritt man in die Fußstapfen von Praktikant Dewey Owens, der dem CEO der "DevTech Labs" sein Können beweisen möchte.Letztes aktuelles Video: Trailer