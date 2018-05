Blade Strangers: Shovel Knight kämpft beim Crossover Fighting Game mit - 4Players.de

Gunvolt (Azure Striker Gunvolt)

Isaac (The Binding of Isaac)

Quote (Cave Story+)

Curly Brace (Cave Story+)

Solange (Code of Princess EX)

Ali (Code of Princess EX)

Liongate (Code of Princess EX)

Master T (Code of Princess EX)

Kawase (Umihara Kawase series)

Noko (Umihara Kawase series)

Emiko (Umihara Kawase series)

Lina (neuer Charakter)

Helen (neuer Charakter)

Shovel Knight wird ebenfalls im Fighting Game Blade Strangers die Fäuste schwingen. Das meldet Gematsu . In dem Titel, der von Studio Saizensen entwickelt wird, treten Charaktere aus diversen Spielen gegeneinander an, darunter z.B. auch Isaac (aus The Binding of Isaac) sowie Figuren aus Cave Story + oder Code of Princess EX.Bisher sind neben Shovel Knight folgende Kämpfer/innen bestätigt:Sämtliche Figuren werden zuerst als 3D-Modelle erschaffen und anschließend in 2D-Sprites konvertiert. Neben Einzelkämpfen soll es auch einen Story-Modus (inklusive Zwischensequenzen), Missionen und Trainingsoptionen geben. Selbstverständlich wird man auch online gegeneinander spielen dürfen.Die Veröffentlichung von Blade Strangers ist grob für Sommer 2018 angesetzt - einen konkreten Termin gibt es noch nicht. Erscheinen soll der Titel für PS4, Switch und den PC.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer