Rage 2: Bereitet Bethesda Softworks die Ankündung für den 14. Mai vor? - 4Players.de

Bethesda Softworks hatte auf den Datenbankeintrag von Rage 2 bei Walmart Canada nicht mit einem Dementi reagiert, sondern vielmehr die Fehler am Platzhalter-Artwork hervorgehoben - und zwar in der auffälligen Farbe Magenta/Pink. Nun macht der Publisher mit ominösen Botschaften via Twitter weiter, die allem Anschein nach mit einem Rage-Nachfolger in Verbindung stehen. Gerade das Bild vom Elizabeth Tower in London (siehe Stellung der Zeiger) und das Bild mit der Rakete (Aufschrift 5-14) lassen auf eine Ankündigung am 14. Mai spekulieren. Auch hier ist wieder die auffällige Farbe im Spiel, wobei T-Mobile aufgrund der Farbwahl mit in den Twitter-Reigen eingestimmt hat.Ungewöhnlich wäre ein Rage-Nachfolger nicht, denn Bethesdas Vizepräsident Pete Hines deutete schon im Rahmen der QuakeCon 2016 an, dass sich sowohl The Evil Within als auch Rage so gut verkauft hätten, dass Fortsetzungen möglich wären ( wir berichteten ). The Evil Within wurde bekanntlich schon fortgesetzt.