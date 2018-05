Rage 2: Erste Spielszenen im Video: Shooter-Action und Fahrzeugkämpfe in einer offenen Welt - 4Players.de

Screenshot - Rage 2 (PC) Screenshot - Rage 2 (PC) Screenshot - Rage 2 (PC) Screenshot - Rage 2 (PC) Screenshot - Rage 2 (PC) Screenshot - Rage 2 (PC) Screenshot - Rage 2 (PC) Screenshot - Rage 2 (PC)

Nach der gestrigen Bestätigung der Entwicklung hat Bethesda nun den ersten Spielszenen-Trailer zu RAGE 2 veröffentlicht. Der Shooter in einer offenen, dystopischen Spielwelt wird im Frühjahr 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Entwickler versprechen Shooter-Action und actiongeladene Fahrzeugkämpfe."Für die Menschheit sieht es schlecht aus. In den Jahrzehnten nach dem zerstörerischen Asteroiden-Einschlag ist der Großteil der Erdoberfläche zu einem unbarmherzigen Ödland mutiert, in dem blutdurstige Fraktionen um die Vorherrschaft über kostbare Ressourcen ringen. Winzige Enklaven der Zivilisation haben Anspruch auf ihr eigenes Fleckchen Erde erhoben, aber der provisorische Frieden ist brüchig. RAGE 2 erzählt die Geschichte von Walker, dem letzten Ranger des Vinelands, der im Chaos einer dystopischen Welt ums nackte Überleben kämpft. Ausgestattet mit einem großen Arsenal an Waffen, Fahrzeugen und fremdartigen Kräften, macht sich Walker daran, die tyrannische Regierung zu stürzen. Als ob er nicht schon alle Hände voll mit Gangs und Mutanten zu tun hätte, muss sich Walker auch noch mit der Regierung herumschlagen. Schon im ersten Teil bedrohte sie alles, was noch gut und recht war in dieser Welt. General Cross ist der Kopf dieser Regierung und erneut auf der Jagd nach den letzten reinblütigen Arkists. Wer ihm dabei im Weg steht, wird niedergemetzelt."Das Arsenal eines Rangers beschränkt sich nicht nur auf aufrüstbare Waffen und anderes Spielzeug. Dank des Arkist-Bluts können Ranger die besonderen Nanotrite-Kräfte einsetzen. Das Blut macht sie allerdings auch zum Ziel für die Regierung - und nach jahrelanger Verfolgung ist Walker der letzte dieser Kämpfer."Mit den Pfeilen aus seinem Nanotrite-Köcher kann er Gegner mit einem vernichtenden Slam-Angriff von oben in den Boden rammen oder sie zum Beispiel mit einem tödlichen Energieschub von sich stoßen. Auch können Nanotrite-Kräfte in Waffen geleitet werden, um diese in einen Overdrive zu pushen, der Gegner geradewegs ins Land der Schmerzen schickt. Kombiniert diese Fähigkeiten, um aus Walker eine Zerstörungsmaschine zu machen und seine Overdrive-Anzeige schnell wieder aufzufüllen. Im Overdrive-Modus verursachen Walkers Waffen nicht nur mehr Schaden, sondern sie erhalten auch neue coole Features, eure Gesundheit regeneriert sich und Gegner lassen größere Belohnungen zurück. Timing ist alles – richtig eingesetzt, könnt ihr mit Overdrive einen schwierigen Kampf locker für euch entscheiden."Rage 2 wird von den Avalanche Studios (Just Cause und Mad Max) und id Software (Rage, Quake, Doom) gemeinsam entwickelt.