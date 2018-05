Rage 2: Wird auf der APEX-Engine von Avalanche basieren; Game-as-a-Service-Ansatz ohne Lootboxen - 4Players.de

Tim Willits (Mitbegründer von id Software) erklärte in einem Interview mit GameStar , dass es in dem Endzeit-Shooter keine Lootboxen geben wird. "Wir haben nämlich diesen neuartigen Ansatz: Du kaufst das Spiel und dann spielst du es (lacht)", erklärte er. In Bezug auf einen möglichen Game-as-a-Service-Ansatz sagte Willits: "Ja, wir wollen, dass Menschen Rage 2 länger spielen, und wir glauben, dass wir ein paar spaßige Sachen einbringen können, die das ermöglichen, aber wir werdenDarüber hinaus sind bei Amazon.com die Vorbestellerboni aufgetaucht : Exklusive Mission "Cult of the Death God", "Settlers Pistol", Nicholas Raine Rüstung und ein Monster Truck im Spiel.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer