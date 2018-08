Rage 2: Langes Spielszenen-Video: Konvoi-Angriff, rasante Gefechte und farbenfrohe Overdrive-Mechanik - 4Players.de

Bei der QuakeCon 2018, der Hausmesse von Bethesda Softworks, wurden auch neue Spielszenen aus Rage 2 gezeigt. Das Video gibt zunächst einen Überblick über den Open-World-Shooter von Avalanche Studios und id Software. Danach werden zwei Fraktionen (Goon Squad und Immortal Shrouded) und die Fahrzeugkämpfe präsentiert, bevor der Angriff auf einen ausgewachsenen Vehikel-Konvoi zu sehen ist. Abschließend stehen die Ego-Shooter-Gefechte, der Wing Stick (der nun auch um Ecken fliegen kann) und die Overdrive-Mechanik (Waffen überladen, neue Fähigkeiten, mehr Farbe) im Fokus.Bethesda erklärt weiter: "Die Goon Squad und die Immortal Shrouded haben eigene Konvoi-Netzwerke - und sie sind verdammt stur: Zerlegt man einen Konvoi, nimmt ein neuer seinen Platz ein, der noch härter zu knacken ist. Die Konvois beider Fraktionen haben einzigartige Waffen und Verteidigungen, verlasst euch also nicht nur auf eine einzige Angriffsart. Der Konvoi, mit dem ihr euch in der Demo anlegt, gehört den Immortal Shrouded - deswegen auch die Hightech-Waffen. Die kleineren Fahrzeuge lassen elektrische Fallen hinter sich, denen Walker ausweichen muss; die schweren, mittelgroßen Fahrzeuge hingegen haben Energieschilde und spielen Bodyguards für den Anführer. Natürlich hat jeder Konvoi, der was auf sich hält, auch eine Menge nerviger Bikes dabei, die als erste Verteidigungslinie dienen. Die Immortal Shroud-Bikes können elektrische Fallen zwischen sich hochziehen und werden so zu improvisierten Hindernissen, die Walker überwinden muss."Letztes aktuelles Video: Eden Assault - Extended GameplayRage 2 erscheint im Frühjahr 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Vorbesteller erhalten Zugriff auf die exklusive Mission "Kult des Totengottes" und die legendäre Rüstung sowie die Siedler-Pistole von Nicholas Raines (aus Rage). Außerdem sind die Collector's Edition (119,99 Dollar) und die Deluxe Edition (79,99 Dollar) angekündigt worden. Unsere Vorschau von der E3 2018 findet ihr hier