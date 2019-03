Rage 2: Ödland-Superheld: Trailer zeigt Waffen und Fähigkeiten - 4Players.de

In Rage 2 kann man die Gegner, sprich die Mutanten-Armee von General Cross, mit allerlei Waffen und Fähigkeiten (kreativ) ausschalten . Wie das in der Praxis aussieht, zeigen die Entwickler im folgenden Trailer."Wir haben etliche Varianten durchprobiert, um die Fähigkeiten richtig hinzukriegen. Schließlich sollen sie sich gut mit den Waffen ergänzen, diese aber nicht ersetzen", erklärt Lead Combat Designer Peter Johansson. "Ganz im Sinne des typischen id-Kampfstils wollten wir Fähigkeiten, die eine Spielweise mit aggressivem Vorwärtsdrang unterstützen, für Kämpfe auf kurzer bis mittlerer Distanz. Um in Rage 2 zu überleben, geht ihr am besten mit euren Gegnern auf Tuchfühlung - und die Fähigkeiten wurden als Werkzeuge designt, die euch dazu animieren."Letztes aktuelles Video: Oedland-SuperheldDarüber hinaus gibt es für alle Fähigkeiten mehrere Upgrades: "Spurt ist zum Beispiel ein Tempoturbo, den ihr beim Sprinten auslösen könnt. Durch Upgrades kommt ihr auch zu Annehmlichkeiten wie zeitweilige Unsichtbarkeit und verdoppelte Sprintgeschwindigkeit. Alleine für die Fähigkeiten gibt es über 70 Upgrades wie Abklingzeit-Reduzierung oder Schadenserhöhung, manche Upgrades ermöglichen sogar völlig neue Funktionen. Hier einige der Lieblingsupgrades des fürs Kampfdesign zuständigen Teams von Avalanche Studios: Das Antischwerkraftfeld des Vortex hält eure Gegner in der Luft fest, wo sie zur leichten Beute werden. Das Schweben-Upgrade für den Grav-Sprung lässt euch in der Luft stillstehen, während ihr mit euren Waffen zielt. Und Berührung des Todes ist ein Upgrade für die Barriere, das alle Gegner in Gehacktes verwandelt, sobald sie damit in Berührung kommen."Rage 2 wird am 14. Mai 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Unsere letzte Vorschau findet ihr hier