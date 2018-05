FIFA 19: Gerücht: Mit der UEFA Champions League und der UEFA Europa League - 4Players.de

Evert ten Napel, ein niederländischer Fußball-Kommentator, der seit vielen Jahren die FIFA-Spiele von EA Sports kommentiert , hat während der Endrunde eines niederländischen FIFA eSport-Turniers im Fernsehen gesagt , dass die UEFA Champions League und die UEFA Europa League in FIFA 19 aufgenommen werden. Wenn seine Angaben korrekt sind, wird das Fußballspiel im Oktober in den Läden stehen. Electronic Arts hat FIFA 19 bisher noch nicht offiziell angekündigt. Schon im EA-Finanzbericht (Februar) sagte Blake J. Jorgensen (Chief Financial Officer), dass sie auf der Suche nach neuen Lizenzen seien.Die zehnjährige (exklusive) Partnerschaft zwischen Konami und der UEFA wird nach dem Endspiel der UEFA Champions League in Kiew offiziell beendet. Die UEFA Champions League war seit 2008 ein prominenter Bestandteil bei Pro Evolution Soccer (PES).