FIFA 19: Switch-Umsetzung erneut mit eigener Engine; Grafik soll besser aussehen - 4Players.de

Der Chris schrieb am 01.06.2018 um 15:06 Uhr

Der letzte Generationssprung hat mich in FIFA ehrlich gesagt ohnehin nicht wahnsinnig beeindruckt, genauso wenig wie der Wechsel auf Frostbite. Von daher komm ich mit der Switch Version soweit auch sehr gut klar. Wenn sie daran nochmal feilen...warum nicht. Aber allzu große Wunder in Sachen Technik hab ich bei FIFA irgendwie nie so richtig feststellen können.