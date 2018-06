FIFA 19: Termin, UEFA Champions League und Finale der Alex-Hunter-Story - 4Players.de

Das Fußballspiel wird sich hauptsächlich um "den prestigeträchtigsten Clubwettbewerb der Welt" drehen: die UEFA Champions League. "Die UEFA Champions League war eines der am meisten geforderten Features der letzten zehn Jahre, weshalb wir uns unheimlich darauf freuen, einen der größten Wettbewerbe in The World's Game, FIFA 19, zu integrieren. Dieses Jahr verbessern wir das Spielerlebnis in vielerlei Hinsicht: von der Integration von UEFA Champions League-Inhalten im ganzen Spiel bis hin zu einer Reihe neuer Features, die eine größere Kontrolle über das Gameplay ermöglichen", sagt Aaron McHardy, Executive Producer für EA Sports FIFA.



"In The Journey: Champions, dem dramatischen Finale des Storymodus, jagen Spieler den UEFA Champions League-Pokal in den Schuhen des berühmten Fußballtalents Alex Hunter. Außerdem können Spieler ihre Traummannschaft in FIFA 19 Ultimate Team aufstellen und in authentischen Live-Inhalten der weltberühmtesten Vereinswettbewerbe antreten lassen, einschließlich der UEFA Champions League und der UEFA Europa League."





Über die Neuerungen der Spielsysteme und der Spielmechanik schreiben die Entwickler: "Im Gameplay für PlayStation 4, Xbox One und PC erlauben die neuen Features den Spielern, das Spielgeschehen in jedem Augenblick zu kontrollieren - von der taktischen Herangehensweise bis hin zu technischen Feinheiten: Das Active Touch-System überarbeitet die Ballannahme und -weitergabe. In 50/50-Battles entscheiden Reaktionsgeschwindigkeit und Spielerwerte darüber, wer den freien Ball erobert. Das neue dynamische Taktiken-System gibt dem Spieler größeren Spielraum bei der Aufstellung und taktischen Ausrichtung seiner Mannschaft und vieles mehr."

Screenshot - FIFA 19 (PC) Screenshot - FIFA 19 (PC) Screenshot - FIFA 19 (PC) Screenshot - FIFA 19 (PC)

Bei der EA Play 2018 ist FIFA 19 von EA Sports für PC, PlayStation 4, Switch (ohne Frostbite-Engine) und Xbox One angekündigt worden. Es wird am 28. September 2018 erscheinen. Käufer der "Champions Edition" erhalten drei Tage Vorabzugriff.Der Coverstar für FIFA 19 bleibt Cristiano Ronaldo, begleitet vom brasilianischen Superstar Neymar, der auf den Vorbesteller-Editionen FIFA 19 Champions and FIFA Ultimate zu sehen sein wird. Spieler, die die Champions Edition für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch vorbestellen, erhalten drei Tage früher Zugang zum Spiel, bis zu 20 Jumbo-Premium-Gold-Packs für FUT, Cristiano Ronaldo und Neymar als FUT-Leihspieler für sieben Spiele und mehr. Die Vorbestellung der Ultimate Edition für die digitalen Versionen auf PlayStation 4, Xbox One und PC ermöglicht den Spielern bis zu 40 Jumbo-Premium-Gold-Packs für FUT und mehr. Alle Details zu Vorbestellungen sind hier zu finden.EA-Access- und Origin-AccessBasic-Mitglieder können im Rahmen der Play First Trial bis zu zehn Stunden Spielzeit ausprobieren. Origin-Access-Premier-Mitglieder haben ab dem 20. September auf dem PC vollen Zugang zum Spiel.EA: "Führe deinen Lieblingsverein im Karrieremodus oder im neuen, eigenständigen UEFA Champions League-Modus an die europäische Spitze. Freu dich auf das spannende Finale der Alex-Hunter-Story in The Journey: Champions. Stelle in FIFA 19 Ultimate Team dein Wunschteam zusammen und nutze Live-Inhaltsupdates zur UEFA Champions League und zur UEFA Europa League. Egal wo oder wie du FIFA 19 spielst, du kannst den wichtigsten Fußballwettbewerb der Welt hautnah erleben."Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2018