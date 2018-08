FIFA 19: EA Sports ist offizieller Videospielpartner von Borussia Dortmund - 4Players.de

Zum Saisonstart der Bundesliga haben Electronic Arts und Borussia Dortmund eine offizielle Partnerschaft bekannt gegeben. Dazu heißt es von EA: "Der SIGNAL IDUNA PARK, die Heimspielstätte des BVB, sorgt für ein intensives und atmosphärisches Spielerlebnis. Zugleich sind dank der Power der Frostbite-Engine neue und aktualisierte Headscans der Dortmunder Stars um Marco Reus und Mario Götze in EA SPORTS FIFA 19 enthalten."BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer sagt dazu: "Die Gaming-Community wächst seit Jahren, und wir nehmen erfreut wahr, dass neben dem echten auch der virtuelle Fußball von Jahr zu Jahr beliebter wird. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit EA SPORTS und blicken auch im Bereich Gaming auf eine spannende Saison mit FIFA 19. Gerade durch die Integration der UEFA Champions League tritt der BVB in EA SPORTS FIFA 19 nun auch virtuell auf dem Rasen der Königsklasse an." FIFA 19 erscheint am 28. September 2018 für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Zudem wird es wieder eine "Legacy Edition" für PlayStation 3 und Xbox 360 geben.Letztes aktuelles Video: The Journey Champions